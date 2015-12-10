Додано: Сер 17 чер, 2020 08:12

Добрый день. Для открытия New card есть реферальная программа? Можно ли по чьей то ссылке оформить?

Окрытие бесплатное,обслуживание? Она чисто дебетная? Как пополнять без комиссии,касса или есть терминалы 24/7? Спасибо за ответы.

Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

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