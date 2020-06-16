УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:11
ukrprom2014 написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Для открытия New card есть реферальная программа? Можно ли по чьей то ссылке оформить?
Окрытие бесплатное,обслуживание? Она чисто дебетная? Как пополнять без комиссии,касса или есть терминалы 24/7? Спасибо за ответы.
В Киеве в отделении на Гетьмана всю прошлую неделю дарили пачку сока тем кто открывает Нью Карту. Других призов за открытие карты нет
На Харьковском Шоссе также не давали. Хотя было очень жарко(((
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Додано: Сер 17 чер, 2020 11:49
Rainbow написав:
На чем же вы ребята будете зарабатывать, если у вас оборота нет?
Система с нью кард для них вообще чудо, учитывая что они заточены под бизнес, а не розницу
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