ukrprom2014 написав:
В Киеве в отделении на Гетьмана всю прошлую неделю дарили пачку сока тем кто открывает Нью Карту. Других призов за открытие карты нет
На Харьковском Шоссе также не давали. Хотя было очень жарко(((
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:11
На Харьковском Шоссе также не давали. Хотя было очень жарко(((
Отримай бонус при оформленні карток:
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:49
Система с нью кард для них вообще чудо, учитывая что они заточены под бизнес, а не розницу
Кешбечные карты!
Додано: Сер 17 чер, 2020 13:30
а оплаты через easypay нормалько кешбечатся?
где можно гарячую воду/отопление (киев) оплатить без комиссии?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
|