Додано: Сер 17 чер, 2020 15:33

Хочу поделиться своим первым опытом интернет заказа в АТБ во Львове. Оформил заказ на сайте, попросило регистрацию в личном кабинете. И высветило заказ формируется, пошло 2.5 часа ничего не меняется. Звонок на гарячую линию, с вопросом какие сроки. Сказали что перезвонят в магазин. После гарячка перезвонила и сказала, что сейчас все будет. Действительно статус поменялся и стала доступна кнопка оплаты. Стоимость поднялась на 1,8 - два кулёчка. Оплатил сибом, оплата пошла через изипей. На странице заказа высветилось что оплачен и все. Подождал, пошел в магазин. В магазине уже висит вывеска , касса выдача интернет заказов. Спрашиваю у охранника, тот счас позову.

В общем я у них был первый. Пока не было звонка с гарячки никто и не шевельнулся с его формированием.

Нашли на кассе заказ,а что с ним делать не знают, а когда я им сказал что он уже оплачен ступор был еще большим, хотя на экране это высвечивалось. Тогда старшая сказала кассиру закрыть этот чек и после этого пришла смс с кодом. но она им вроде и не нужна уже была, но ничего другого не спрашивали типа номер заказа , телефон, сумма, документы. Вот так вместе учимся. На сайте заказа кстати на многие товары идут дополнительные скидки где то 10%, так что выгодно.