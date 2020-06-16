ukrprom2014 написав:
В Киеве в отделении на Гетьмана всю прошлую неделю дарили пачку сока тем кто открывает Нью Карту. Других призов за открытие карты нет
На Харьковском Шоссе также не давали. Хотя было очень жарко(((
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:11
На Харьковском Шоссе также не давали. Хотя было очень жарко(((
Отримай бонус при оформленні карток:
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:49
Система с нью кард для них вообще чудо, учитывая что они заточены под бизнес, а не розницу
Кешбечные карты!
Додано: Сер 17 чер, 2020 13:30
а оплаты через easypay нормалько кешбечатся?
где можно гарячую воду/отопление (киев) оплатить без комиссии?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Сер 17 чер, 2020 14:08
uaprofi без комисии наврядли, я для себя решил мелкие платежи через вируталку изи под 3%, крупные через next.privat там 1 грн комиссия за платеж
Кешбечные карты!
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:33
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Хочу поделиться своим первым опытом интернет заказа в АТБ во Львове. Оформил заказ на сайте, попросило регистрацию в личном кабинете. И высветило заказ формируется, пошло 2.5 часа ничего не меняется. Звонок на гарячую линию, с вопросом какие сроки. Сказали что перезвонят в магазин. После гарячка перезвонила и сказала, что сейчас все будет. Действительно статус поменялся и стала доступна кнопка оплаты. Стоимость поднялась на 1,8 - два кулёчка. Оплатил сибом, оплата пошла через изипей. На странице заказа высветилось что оплачен и все. Подождал, пошел в магазин. В магазине уже висит вывеска , касса выдача интернет заказов. Спрашиваю у охранника, тот счас позову.
В общем я у них был первый. Пока не было звонка с гарячки никто и не шевельнулся с его формированием.
Нашли на кассе заказ,а что с ним делать не знают, а когда я им сказал что он уже оплачен ступор был еще большим, хотя на экране это высвечивалось. Тогда старшая сказала кассиру закрыть этот чек и после этого пришла смс с кодом. но она им вроде и не нужна уже была, но ничего другого не спрашивали типа номер заказа , телефон, сумма, документы. Вот так вместе учимся. На сайте заказа кстати на многие товары идут дополнительные скидки где то 10%, так что выгодно.
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:36
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