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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:28
Подскажите в 12.19 оформил нью карт она теперь с кешбеком действует до 12.20 года. А Чтоб продлить еще на год нужно закрыть и открыть новую?
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:51
demichh не факт, укрсиб может и сам продлить, еще рано думать по этому поводу
Кешбечные карты!
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:00
Поповнення New card в терміналах Easypay без коміссії:
У них, вроде, оплата через Liqpay – кому-то пришел кешбек New Card по этому интернет-магазину?
Сейчас на сайте банки-партнеры не указаны: только укрсиб и евронет.
А как на практике сегодня – остается партнерским для укрсиба ощадовский банкомат, например?
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:14
ATB Paribas Group
По АТБ - не заказывайте алкоголь до 10 утра даже если планируете заходить после. У меня мой заказ жестко тупился (звонил), счет не выставлялся и чек не пробивался даже с оплатой налом.
Ну а 4-значный код еще ни разу не давал. Особенно смешно было в первый раз, когда меня спросили "Оплачен?" - Да, и выдала девочка тачку без проверки как единственный и первый уже оплаченный заказ, сказав спасибо А если бы я наврал?)))
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