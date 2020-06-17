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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:28
Подскажите в 12.19 оформил нью карт она теперь с кешбеком действует до 12.20 года. А Чтоб продлить еще на год нужно закрыть и открыть новую?
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:51
demichh не факт, укрсиб может и сам продлить, еще рано думать по этому поводу
Кешбечные карты!
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:00
Поповнення New card в терміналах Easypay без комісії:
У них, вроде, оплата через Liqpay – кому-то пришел кешбек New Card по этому интернет-магазину?
Сейчас на сайте банки-партнеры не указаны: только укрсиб и евронет.
А как на практике сегодня – остается партнерским для укрсиба ощадовский банкомат, например?
Востаннє редагувалось killer bees в Чет 18 чер, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:14
ATB Paribas Group
По АТБ - не заказывайте алкоголь до 10 утра даже если планируете заходить после. У меня мой заказ жестко тупился (звонил), счет не выставлялся и чек не пробивался даже с оплатой налом.
Ну а 4-значный код еще ни разу не давал. Особенно смешно было в первый раз, когда меня спросили "Оплачен?" - Да, и выдала девочка тачку без проверки как единственный и первый уже оплаченный заказ, сказав спасибо А если бы я наврал?)))
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Сер 17 чер, 2020 20:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 17 чер, 2020 20:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Чет 18 чер, 2020 09:39
С таким размахом засевания кешбеком, возможно через год не будет никакого Укрсиба
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:03
Головне щоб лишався Парібас
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:07
Alien Не, не - пусть остается, как есть, так надежней.
Кешбечные карты!
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:46
Так я ж не проти. Тільки нехай кешбек по нью-кардам зроблять безстроковим - усе решта мене влаштовує.
Втім думаю пока є Парібас, Укрсібу нічого не загрожує. Мамка воно на те й мамка щоб своїх доньок виручати
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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