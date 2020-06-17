RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 984985986987

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 969
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
127
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:28

Подскажите в 12.19 оформил нью карт она теперь с кешбеком действует до 12.20 года. А Чтоб продлить еще на год нужно закрыть и открыть новую?
demichh
 
Повідомлень: 2398
З нами з: 09.12.10
Подякував: 123 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:51

demichh не факт, укрсиб может и сам продлить, еще рано думать по этому поводу
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1414
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:00

  tarasum написав:Термінали ізіпей – карта з біном 5354 безкоштовно
Поповнення New card в терміналах Easypay без комісії:
  • по номеру рахунку або по номеру карти?
  • і як швидко заходять на карту?
  omb написав:можно попробовать с Zakaz.ua
У них, вроде, оплата через Liqpay – кому-то пришел кешбек New Card по этому интернет-магазину?

  ukrprom2014 написав:1% в банкоматах "УКРСИББАНК", "Правекс-банк", "Ощадбанк", "Сбербанк", «Євронет Україна»
Сейчас на сайте банки-партнеры не указаны: только укрсиб и евронет.
А как на практике сегодня – остается партнерским для укрсиба ощадовский банкомат, например?
Востаннє редагувалось killer bees в Чет 18 чер, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
killer bees
 
Повідомлень: 5
З нами з: 08.08.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:14

ATB Paribas Group

По АТБ - не заказывайте алкоголь до 10 утра даже если планируете заходить после. У меня мой заказ жестко тупился (звонил), счет не выставлялся и чек не пробивался даже с оплатой налом.
Ну а 4-значный код еще ни разу не давал. Особенно смешно было в первый раз, когда меня спросили "Оплачен?" - Да, и выдала девочка тачку без проверки как единственный и первый уже оплаченный заказ, сказав спасибо :) А если бы я наврал?)))
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 650
З нами з: 23.07.18
Подякував: 194 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:всю прошлую неделю дарили пачку сока


вот это щедрость!!!-)))
siem4020
 
Повідомлень: 25
З нами з: 03.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  pavyak написав:документы


какие доки??? паспорт, штоле?-)))
siem4020
 
Повідомлень: 25
З нами з: 03.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:39

  omb написав:demichh не факт, укрсиб может и сам продлить, еще рано думать по этому поводу

С таким размахом засевания кешбеком, возможно через год не будет никакого Укрсиба :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1717
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:03

  ukrprom2014 написав:
  omb написав:demichh не факт, укрсиб может и сам продлить, еще рано думать по этому поводу

С таким размахом засевания кешбеком, возможно через год не будет никакого Укрсиба :)

Головне щоб лишався Парібас ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 236
З нами з: 12.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:07

Alien Не, не - пусть остается, как есть, так надежней.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1414
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:46

  omb написав:Alien Не, не - пусть остается, как есть, так надежней.

Так я ж не проти. Тільки нехай кешбек по нью-кардам зроблять безстроковим - усе решта мене влаштовує.
Втім думаю пока є Парібас, Укрсібу нічого не загрожує. Мамка воно на те й мамка щоб своїх доньок виручати
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 236
З нами з: 12.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 984985986987
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alien, balance, vollena71 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.