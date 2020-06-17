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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:48
Alien
это да
Кешбечные карты!
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:56
Для открытия New кард необходимо сначала оформить заявку на сайте или можно сразу идти в отделение? Как правильно сделать?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:58
_PORT_UA написав:
Для открытия New кард необходимо сначала оформить заявку на сайте или можно сразу идти в отделение? Как правильно сделать?
Сразу.
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jay2004
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Додано: Чет 18 чер, 2020 15:00
jay2004 написав: _PORT_UA написав:
Для открытия New кард необходимо сначала оформить заявку на сайте или можно сразу идти в отделение? Как правильно сделать?
Сразу.
Пластик мгновенный, сразу можно пополнить и пользоваться? Что то нужно отключать/подключать дополнительно СМС,страховки?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 18 чер, 2020 15:03
_PORT_UA написав: jay2004 написав: _PORT_UA написав:
Для открытия New кард необходимо сначала оформить заявку на сайте или можно сразу идти в отделение? Как правильно сделать?
Сразу.
Пластик мгновенный, сразу можно пополнить и пользоваться? Что то нужно отключать/подключать дополнительно СМС,страховки?
пластик - мгновенный, пополнить можно сразу, для получения кешбэка - дождитесь смс о подключении к программе кешбэка и тогда расчитывайтесь картой, уже можно смс не отключать, они теперь бесплатные, страховок нет
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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