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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 985986987988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 969
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
127
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:48

Alien это да :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Для открытия New кард необходимо сначала оформить заявку на сайте или можно сразу идти в отделение? Как правильно сделать?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:58

  _PORT_UA написав:Для открытия New кард необходимо сначала оформить заявку на сайте или можно сразу идти в отделение? Как правильно сделать?


Сразу.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:00

  jay2004 написав:
  _PORT_UA написав:Для открытия New кард необходимо сначала оформить заявку на сайте или можно сразу идти в отделение? Как правильно сделать?


Сразу.


Пластик мгновенный, сразу можно пополнить и пользоваться? Что то нужно отключать/подключать дополнительно СМС,страховки?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 486
З нами з: 09.02.14
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:03

  _PORT_UA написав:
  jay2004 написав:
  _PORT_UA написав:Для открытия New кард необходимо сначала оформить заявку на сайте или можно сразу идти в отделение? Как правильно сделать?


Сразу.


Пластик мгновенный, сразу можно пополнить и пользоваться? Что то нужно отключать/подключать дополнительно СМС,страховки?

пластик - мгновенный, пополнить можно сразу, для получения кешбэка - дождитесь смс о подключении к программе кешбэка и тогда расчитывайтесь картой, уже можно смс не отключать, они теперь бесплатные, страховок нет
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velvet
 
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  #<1 ... 985986987988
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