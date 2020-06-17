Додано: Чет 18 чер, 2020 14:56

Для открытия New кард необходимо сначала оформить заявку на сайте или можно сразу идти в отделение? Как правильно сделать?

Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

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