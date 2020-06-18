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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:58
Alien Мне не приходило. Может это не для всех? Правда у меня отключено...
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ishvara
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Додано: Чет 18 чер, 2020 21:03
ishvara 30 июня проверим)
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