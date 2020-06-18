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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:58
Alien Мне не приходило. Может это не для всех? Правда у меня отключено...
Додано: Чет 18 чер, 2020 21:03
ishvara 30 июня проверим)
Кешбечные карты!
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:16
с 4 июня изменили п.10.2 тарифов по нью кард
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Додано: Чет 18 чер, 2020 22:23
Не знаю чи можна це вважати перевіркою, але з мене мали 15 грн. зняти за травень, бо вийшло так що включав Стар-інформ - бо по інакшому не виходило заробити кешбек по Очевигоді. Чекав що це станеться наприкінці травня або початку червня, тримав на рахунку 15 грн.... а воно нічого не списало й досі. Оце думаю собі чи Укрсіб вже розумів, що припиняє брати за цю послугу і вирішив не марнувати час на списання травневих 15 грн.
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