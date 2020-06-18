Не знаю чи можна це вважати перевіркою, але з мене мали 15 грн. зняти за травень, бо вийшло так що включав Стар-інформ - бо по інакшому не виходило заробити кешбек по Очевигоді. Чекав що це станеться наприкінці травня або початку червня, тримав на рахунку 15 грн.... а воно нічого не списало й досі. Оце думаю собі чи Укрсіб вже розумів, що припиняє брати за цю послугу і вирішив не марнувати час на списання травневих 15 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Не знаю чи можна це вважати перевіркою, але з мене мали 15 грн. зняти за травень, бо вийшло так що включав Стар-інформ - бо по інакшому не виходило заробити кешбек по Очевигоді. Чекав що це станеться наприкінці травня або початку червня, тримав на рахунку 15 грн.... а воно нічого не списало й досі. Оце думаю собі чи Укрсіб вже розумів, що припиняє брати за цю послугу і вирішив не марнувати час на списання травневих 15 грн.
Колеги, є кілька питань по Ашан-карті. Вибачайте, якщо вже було: 1. За посиланням https://aristorsmi001.blob.core.windows ... ce-1-1.pdf зазначена дата білінгу 15 число щомісячно, а дата платежу - 10. Це очепятка, чи насправді платіж має бути проведений за 25 днів к даті білінгу? 2. Відкриття картки в Ашані, закриття в банку? 3. Нарахування 2% кешбеку (не бонусів Ашан) в яку дату і чи є виключення, певні MCC на операції з якими кешбек не нараховується? Ну і в цілому, на вашу думку, плюси, мінуси, підводні камені
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.