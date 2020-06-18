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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 987988989990>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 969
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
127
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:58

Alien Мне не приходило. Может это не для всех? Правда у меня отключено...
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:03

ishvara 30 июня проверим)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:16

  ishvara написав:
  velvet написав:уже можно смс не отключать, они теперь бесплатные, страховок нет

Это точно?

с 4 июня изменили п.10.2 тарифов по нью кард
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:23

  omb написав:ishvara 30 июня проверим)

Не знаю чи можна це вважати перевіркою, але з мене мали 15 грн. зняти за травень, бо вийшло так що включав Стар-інформ - бо по інакшому не виходило заробити кешбек по Очевигоді. Чекав що це станеться наприкінці травня або початку червня, тримав на рахунку 15 грн.... а воно нічого не списало й досі. Оце думаю собі чи Укрсіб вже розумів, що припиняє брати за цю послугу і вирішив не марнувати час на списання травневих 15 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:27

Alien у меня списало, не списывается только в первый месяц
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:22

  Alien написав:
  omb написав:ishvara 30 июня проверим)

Не знаю чи можна це вважати перевіркою, але з мене мали 15 грн. зняти за травень, бо вийшло так що включав Стар-інформ - бо по інакшому не виходило заробити кешбек по Очевигоді. Чекав що це станеться наприкінці травня або початку червня, тримав на рахунку 15 грн.... а воно нічого не списало й досі. Оце думаю собі чи Укрсіб вже розумів, що припиняє брати за цю послугу і вирішив не марнувати час на списання травневих 15 грн.

За май списали
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:07

Колеги, є кілька питань по Ашан-карті. Вибачайте, якщо вже було:
1. За посиланням https://aristorsmi001.blob.core.windows ... ce-1-1.pdf зазначена дата білінгу 15 число щомісячно, а дата платежу - 10. Це очепятка, чи насправді платіж має бути проведений за 25 днів к даті білінгу?
2. Відкриття картки в Ашані, закриття в банку?
3. Нарахування 2% кешбеку (не бонусів Ашан) в яку дату і чи є виключення, певні MCC на операції з якими кешбек не нараховується?
Ну і в цілому, на вашу думку, плюси, мінуси, підводні камені
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:20

  Solar_simfi написав:Колеги, є кілька питань по Ашан-карті. Вибачайте, якщо вже було:
1. За посиланням https://aristorsmi001.blob.core.windows ... ce-1-1.pdf зазначена дата білінгу 15 число щомісячно, а дата платежу - 10. Це очепятка, чи насправді платіж має бути проведений за 25 днів к даті білінгу?
2. Відкриття картки в Ашані, закриття в банку?
3. Нарахування 2% кешбеку (не бонусів Ашан) в яку дату і чи є виключення, певні MCC на операції з якими кешбек не нараховується?
Ну і в цілому, на вашу думку, плюси, мінуси, підводні камені

1. До 10 треба внести платіж за попередній місяць.
2. Не закривав ше. Заявку подавав в Ашані, карту забирав у відділенні Укрсибу, який вибрав на момент заповнення заявки.
3. Всі нарахування 16 числа. Якщо 16 - вихідний, то переноситься, здається, на пізніший робочий день.
4.1. Плюс 1 - свої можна знімати без комісії у банкоматах банку.
4.2. Сумарно виходить 4% чистого кешбеку грошима, якщо платиш в Ашані.
4.3. Налили добряче кредитного ліміту після інтенсивного користування пару місяців і дострокового погашення рострочки (під яку карта і видавалась). Більше за щедру Аллу.
4.4. Це кредитна карта, на яку розповсюджуються акції по кредиткам банку. На карантині було 10% за покупки, напр.
4.5. Додається в телефони (Apple/Google Pay).
4.6. СМС приходять за всіма транзакціями.
4.7. 3D Secure.
5. Мінусів особливо не побачив, все чітко і зрозуміло. Курс конвертації: +1-2% від НБУ.
Востаннє редагувалось Son of Sun в П'ят 19 чер, 2020 10:33, всього редагувалось 4 разів.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Son of Sun написав:4.2. Сумарно виходить 4% кешбеку грошима, якщо платиш в Ашані.

лише 1й рік, потім статус понижається і треба робити багато покупок щоб знов вийти на 2+2
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:27

  greenozon написав:
  Son of Sun написав:4.2. Сумарно виходить 4% кешбеку грошима, якщо платиш в Ашані.

лише 1й рік, потім статус понижається і треба робити багато покупок щоб знов вийти на 2+2

Мій рік ще не пройшов. Ніби потім буде 2+1 спочатку, а при обсягах (>100 тис.?) - 2+2%.
Давно не дивився умови. Сплачую нею, як правило, в Ашані. Кешбек - не те, за чим бігаю, а приємний бонус.
Son of Sun
 
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