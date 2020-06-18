|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:58
Alien Мне не приходило. Может это не для всех? Правда у меня отключено...
Додано: Чет 18 чер, 2020 21:03
ishvara 30 июня проверим)
Кешбечные карты!
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:16
с 4 июня изменили п.10.2 тарифов по нью кард
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:23
Не знаю чи можна це вважати перевіркою, але з мене мали 15 грн. зняти за травень, бо вийшло так що включав Стар-інформ - бо по інакшому не виходило заробити кешбек по Очевигоді. Чекав що це станеться наприкінці травня або початку червня, тримав на рахунку 15 грн.... а воно нічого не списало й досі. Оце думаю собі чи Укрсіб вже розумів, що припиняє брати за цю послугу і вирішив не марнувати час на списання травневих 15 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 18 чер, 2020 23:27
Alien у меня списало, не списывается только в первый месяц
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:22
За май списали
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:07
Колеги, є кілька питань по Ашан-карті. Вибачайте, якщо вже було:
1. За посиланням
2. Відкриття картки в Ашані, закриття в банку?
3. Нарахування 2% кешбеку (не бонусів Ашан) в яку дату і чи є виключення, певні MCC на операції з якими кешбек не нараховується?
Ну і в цілому, на вашу думку, плюси, мінуси, підводні камені
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:20
1. До 10 треба внести платіж за попередній місяць.
2. Не закривав ше. Заявку подавав в Ашані, карту забирав у відділенні Укрсибу, який вибрав на момент заповнення заявки.
3. Всі нарахування 16 числа. Якщо 16 - вихідний, то переноситься, здається, на пізніший робочий день.
4.1. Плюс 1 - свої можна знімати без комісії у банкоматах банку.
4.2. Сумарно виходить 4% чистого кешбеку грошима, якщо платиш в Ашані.
4.3. Налили добряче кредитного ліміту після інтенсивного користування пару місяців і дострокового погашення рострочки (під яку карта і видавалась). Більше за щедру Аллу.
4.4. Це кредитна карта, на яку розповсюджуються акції по кредиткам банку. На карантині було 10% за покупки, напр.
4.5. Додається в телефони (Apple/Google Pay).
4.6. СМС приходять за всіма транзакціями.
4.7. 3D Secure.
5. Мінусів особливо не побачив, все чітко і зрозуміло. Курс конвертації: +1-2% від НБУ.
Востаннє редагувалось Son of Sun в П'ят 19 чер, 2020 10:33, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
лише 1й рік, потім статус понижається і треба робити багато покупок щоб знов вийти на 2+2
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:27
Мій рік ще не пройшов. Ніби потім буде 2+1 спочатку, а при обсягах (>100 тис.?) - 2+2%.
Давно не дивився умови. Сплачую нею, як правило, в Ашані. Кешбек - не те, за чим бігаю, а приємний бонус.
Зараз переглядають цей форум: бульбик, emeta, ramaz, Вкладчик1234 і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|