Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:01

Укрсиб онлайн можно параллельно открыть с Нью кард? Он бесплатный, видны ли операции? И можно ли открыть какой то валютный счет,чтобы осуществлять валютообмен?

И вопрос по конвертации,прочитал в теме,что снимается сумма по курсу +1%?

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