Укрсиб онлайн можно параллельно открыть с Нью кард? Он бесплатный, видны ли операции? И можно ли открыть какой то валютный счет,чтобы осуществлять валютообмен?
И вопрос по конвертации,прочитал в теме,что снимается сумма по курсу +1%?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Укрсиб онлайн можно параллельно открыть с Нью кард? Он бесплатный, видны ли операции? И можно ли открыть какой то валютный счет,чтобы осуществлять валютообмен?
И вопрос по конвертации,прочитал в теме,что снимается сумма по курсу +1%?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:23
Получаете Ньюкард, и сразу же паралельно заводите Укрсиб онлайн (мне менеджер сразу сделал. Операции видны.
На остальные вопросы - не знаю.
Отримай бонус при оформленні карток:
Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
|