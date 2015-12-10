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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:01
Укрсиб онлайн можно параллельно открыть с Нью кард? Он бесплатный, видны ли операции? И можно ли открыть какой то валютный счет,чтобы осуществлять валютообмен?
И вопрос по конвертации,прочитал в теме,что снимается сумма по курсу +1%?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:23
_PORT_UA написав:
Укрсиб онлайн можно параллельно открыть с Нью кард? Он бесплатный, видны ли операции?
Получаете Ньюкард, и сразу же паралельно заводите Укрсиб онлайн (мне менеджер сразу сделал. Операции видны.
На остальные вопросы - не знаю.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:51
_PORT_UA написав:
И вопрос по конвертации,прочитал в теме,что снимается сумма по курсу +1%?
Где?
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:33
jay2004 написав: _PORT_UA написав:
Укрсиб онлайн можно параллельно открыть с Нью кард? Он бесплатный, видны ли операции?
Получаете Ньюкард, и сразу же паралельно заводите Укрсиб онлайн (мне менеджер сразу сделал. Операции видны.
На остальные вопросы - не знаю.
Активация как происходит? Можно мобильный пополнить?
И как я узнаю,что моя карта подключена к кешбеку?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:51
_PORT_UA написав: jay2004 написав: _PORT_UA написав:
Укрсиб онлайн можно параллельно открыть с Нью кард? Он бесплатный, видны ли операции?
Получаете Ньюкард, и сразу же паралельно заводите Укрсиб онлайн (мне менеджер сразу сделал. Операции видны.
На остальные вопросы - не знаю.
Активация как происходит? Можно мобильный пополнить?
И как я узнаю,что моя карта подключена к кешбеку?
По подключению к кешбеку приходит смс
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:00
_PORT_UA активацию можно сделать установкой пина в банкомате
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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