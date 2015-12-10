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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 987988989990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 969
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
127
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Укрсиб онлайн можно параллельно открыть с Нью кард? Он бесплатный, видны ли операции? И можно ли открыть какой то валютный счет,чтобы осуществлять валютообмен?
И вопрос по конвертации,прочитал в теме,что снимается сумма по курсу +1%?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:23

  _PORT_UA написав:Укрсиб онлайн можно параллельно открыть с Нью кард? Он бесплатный, видны ли операции?


Получаете Ньюкард, и сразу же паралельно заводите Укрсиб онлайн (мне менеджер сразу сделал. Операции видны.

На остальные вопросы - не знаю.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  _PORT_UA написав:И вопрос по конвертации,прочитал в теме,что снимается сумма по курсу +1%?

Где?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:33

  jay2004 написав:
  _PORT_UA написав:Укрсиб онлайн можно параллельно открыть с Нью кард? Он бесплатный, видны ли операции?


Получаете Ньюкард, и сразу же паралельно заводите Укрсиб онлайн (мне менеджер сразу сделал. Операции видны.

На остальные вопросы - не знаю.

Активация как происходит? Можно мобильный пополнить?
И как я узнаю,что моя карта подключена к кешбеку?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:51

  _PORT_UA написав:
  jay2004 написав:
  _PORT_UA написав:Укрсиб онлайн можно параллельно открыть с Нью кард? Он бесплатный, видны ли операции?


Получаете Ньюкард, и сразу же паралельно заводите Укрсиб онлайн (мне менеджер сразу сделал. Операции видны.

На остальные вопросы - не знаю.

Активация как происходит? Можно мобильный пополнить?
И как я узнаю,что моя карта подключена к кешбеку?

По подключению к кешбеку приходит смс
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:00

_PORT_UA активацию можно сделать установкой пина в банкомате
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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