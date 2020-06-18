Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:26

omb ,и после этого приходит СМС о подключении кешбек? Если так,то придется топать в отделение и ставить пинкод.

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