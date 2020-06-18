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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:26
omb ,и после этого приходит СМС о подключении кешбек? Если так,то придется топать в отделение и ставить пинкод.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:40
Rainbow,для полноценной активации карты. Хотя и в чате банка сказали,что и установки в приложении достаточно. Но СМС пока нет и видимо на выходных не будет.
А хотелось уже на выходных опробовать карту.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:43
Ви хоч би з поваги до форумчан трохи гiлку б почитали... Запитання про все те що вас цiкавить вже кiльканадцять разiв розжували. Смс приходить пiзно ввечерi або рано вранцi протягом доби пiсля активацii картки. Завтра вже зможете користатись
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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