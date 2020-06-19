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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 988989990991

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 969
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
127
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:26

omb ,и после этого приходит СМС о подключении кешбек? Если так,то придется топать в отделение и ставить пинкод.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 496
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:31

_PORT_UA
Зачем топать? Установите пин в приложении.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:40

Rainbow,для полноценной активации карты. Хотя и в чате банка сказали,что и установки в приложении достаточно. Но СМС пока нет и видимо на выходных не будет.
А хотелось уже на выходных опробовать карту.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 496
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:43

  _PORT_UA написав:Rainbow,для полноценной активации карты. Хотя и в чате банка сказали,что и установки в приложении достаточно. Но СМС пока нет и видимо на выходных не будет.
А хотелось уже на выходных опробовать карту.

Ви хоч би з поваги до форумчан трохи гiлку б почитали... Запитання про все те що вас цiкавить вже кiльканадцять разiв розжували. Смс приходить пiзно ввечерi або рано вранцi протягом доби пiсля активацii картки. Завтра вже зможете користатись
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:31

Alien ,останні сторінок 10 прочитав. Дійсно є відповіді на питання,що цікавлять,але не на всі. Не має повного узагальнення.
Тому дяка тим,хто виділив свій час та відповів.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 496
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:34

_PORT_UA та не за что, обращайся
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:44

Пополнение NEW card (e-shopping) в терминалах EasyPay

Пополнение по номеру карты в терминалах EasyPay — акция для NEW card (e-shopping карта):

  • без комиссии – для карт с бином 535432;
  • мгновенное зачисление – на карту заходит в течение нескольких минут;
  • в терминале: раздел «Банки» — кнопка «Укрсиббанк» — кнопка «NEW card (e-shopping) 0%»
  • срок акции – до 30.11.2020.
killer bees
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

.
17-06 совершил покупку на $4.25
в блок ушла сумма 116,32 (по курсу 27,37)
19-06 списалось 115,47 (по курсу 27,17)

итого:
- курсы блокировки/списания соответствуют указанным в и-банке
- двойная конвертация отсутствует
- эффективный кэшбэк равен 3.8%
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 10:25

  siem4020 написав:17-06 совершил покупку на $4.25
- двойная конвертация отсутствует

Откуда же ей взяться, если к списанию выставлен доллар? :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 10:57

  _PORT_UA написав:И вопрос по конвертации,прочитал в теме,что снимается сумма по курсу +1%?

Примерно 1% уже зашит в карточный курс. Снимают по курсу "для карт" на дату списания, если счет выставлен в валюте. Если иностранный магазин выставил счет в в гривне, то будет ещё добавка в виде двойной конвертации.
mikos
 
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