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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 989990991992

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 969
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
127
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:24

покупал в британских фунтах, paypal пердложил перевести платеж в гривну, я по глупости согласился (варианта с долларом не было). В итоге конвертация GBP->UAH по курсу пейпала, в укрсиб счет пришел в гривне, укрсиб гривну ковертнул в доллары по курсу mastercard, после чего конвертнул обратно в гривну уже по своему курсу. Как итог на конвертациях туда-сюда-обратно укрсиб добавил +5% к цене.

Даже сам не знаю как на это купился, т.к. был в курсе такой схемы обмана с комиссиями. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 20 чер, 2020 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:27

  Амвросий написав:покупал в британских фунтах, paypal пердложил перевести платеж в гривну, я по глупости согласился (варианта с долларом не было). В итоге конвертация GBP->UAH по курсу пейпала, в укрсиб счет пришел в гривне, укрсиб гривну ковертнул в доллары по курсу mastercard, после чего конвертнул обратно в гривну уже по своему курсу. Как итог на конвертациях туда-сюда-обратно укрсиб добавил +5% к цене.

аналогічна ситуація в інших банках при виборі в палці оплати в гривні
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Амвросий написав:в укрсиб счет пришел в гривне, укрсиб гривну ковертнул в доллары по курсу mastercard,

Тут у вас помилка. МС прислав Укрсібу запит на списання уже в доларі, а не в гривні, тому Укрсіб і конвертував списані долари у валюту вашого рахунку.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:34

  Alien написав:
  Амвросий написав:в укрсиб счет пришел в гривне, укрсиб гривну ковертнул в доллары по курсу mastercard,

Тут у вас помилка. МС прислав Укрсібу запит на списання уже в доларі, а не в гривні, тому Укрсіб і конвертував


возможно, но в выписке укрсиба значится что валюта платежа гривна и сумма указана в гривнах - та которую пейпал после конвертации GBP->UAH выставил. А во время фактического списания произошел странный фокус - укрсиб вдруг выставил задолженность не предусмотренную договором на сумму покупки в гривне, а потом сам-же её списал. После чего сумма платежа в гривнах магическим образом увеличилась. :?

В истории это отображается вот такими записями:
ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ДОГОВОРОМ
ВИНИКНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ДОГОВОРОМ


Я проверил курсы конвертации и сумма сходится для такой цепочки конвертации:

GBP =paypal=> UAH =mastercard=> USD =ukrsib=> UAH
Амвросий
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  #<1 ... 989990991992
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