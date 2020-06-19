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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2020 12:24
покупал в британских фунтах, paypal пердложил перевести платеж в гривну, я по глупости согласился (варианта с долларом не было). В итоге конвертация GBP->UAH по курсу пейпала, в укрсиб счет пришел в гривне, укрсиб гривну ковертнул в доллары по курсу mastercard, после чего конвертнул обратно в гривну уже по своему курсу. Как итог на конвертациях туда-сюда-обратно укрсиб добавил +5% к цене.
Даже сам не знаю как на это купился, т.к. был в курсе такой схемы обмана с комиссиями.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Суб 20 чер, 2020 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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Додано: Суб 20 чер, 2020 12:27
Амвросий написав:
покупал в британских фунтах, paypal пердложил перевести платеж в гривну, я по глупости согласился (варианта с долларом не было). В итоге конвертация GBP->UAH по курсу пейпала, в укрсиб счет пришел в гривне, укрсиб гривну ковертнул в доллары по курсу mastercard, после чего конвертнул обратно в гривну уже по своему курсу. Как итог на конвертациях туда-сюда-обратно укрсиб добавил +5% к цене.
аналогічна ситуація в інших банках при виборі в палці оплати в гривні
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Додано: Суб 20 чер, 2020 12:31
Амвросий написав:
в укрсиб счет пришел в гривне, укрсиб гривну ковертнул в доллары по курсу mastercard,
Тут у вас помилка. МС прислав Укрсібу запит на списання уже в доларі, а не в гривні, тому Укрсіб і конвертував списані долари у валюту вашого рахунку.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Суб 20 чер, 2020 12:34
Alien написав: Амвросий написав:
в укрсиб счет пришел в гривне, укрсиб гривну ковертнул в доллары по курсу mastercard,
Тут у вас помилка. МС прислав Укрсібу запит на списання уже в доларі, а не в гривні, тому Укрсіб і конвертував
возможно, но в выписке укрсиба значится что валюта платежа гривна и сумма указана в гривнах - та которую пейпал после конвертации GBP->UAH выставил. А во время фактического списания произошел странный фокус - укрсиб вдруг выставил задолженность не предусмотренную договором на сумму покупки в гривне, а потом сам-же её списал. После чего сумма платежа в гривнах магическим образом увеличилась.
В истории это отображается вот такими записями:
ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ДОГОВОРОМ
ВИНИКНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ДОГОВОРОМ
Я проверил курсы конвертации и сумма сходится для такой цепочки конвертации:
GBP =paypal=> UAH =mastercard=> USD =ukrsib=> UAH
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Амвросий
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