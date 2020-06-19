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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 990991992993

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 969
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
127
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:44

  _PORT_UA написав:Добрый день. Спасибо всем кто откликнулся и подсказал по оформлению карты. СМС действительно пришла рано утром.
Теперь,есои возможно,подскажите по оплате. Пополнение мобильного, покупка в АТБ, оплата на зарубежных сайтах(типа Алиэкспресс) все это проходит под интернет покупки? Главное использовать приложения или сайты указанных торговых точек. И обязательно выбирать валюту платежа ту в которой оформлен заказ?

Так. Так
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 250
З нами з: 12.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:01

У меня при оплате месяц назад в английском магазине в фунтах по курсу 33 грн списало, вроде нормально.
vovareuckij
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:10

vovareuckij на АлиЭкспресс тоже все четко
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1443
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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  #<1 ... 990991992993
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