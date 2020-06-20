УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2020 14:44
_PORT_UA написав:
Добрый день. Спасибо всем кто откликнулся и подсказал по оформлению карты. СМС действительно пришла рано утром.
Теперь,есои возможно,подскажите по оплате. Пополнение мобильного, покупка в АТБ, оплата на зарубежных сайтах(типа Алиэкспресс) все это проходит под интернет покупки? Главное использовать приложения или сайты указанных торговых точек. И обязательно выбирать валюту платежа ту в которой оформлен заказ?
Так. Так
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: Суб 20 чер, 2020 15:01
У меня при оплате месяц назад в английском магазине в фунтах по курсу 33 грн списало, вроде нормально.
vovareuckij
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:10
vovareuckij на АлиЭкспресс тоже все четко
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Подякували: 97 раз.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 17:57
ukrprom2014 только за доставку, оплачиваю сразу при покупке
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1445
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 97 раз.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 00:43
ukrprom2014 написав:
Был у кого-то в последние месяцы КБ на "Грошовий переказ" НовойПочты?
только на послуги доставки кешбек, в "белых" интернет магазинах наложка идёт в послуги доставки и кешбек есть, у серяков и физ лиц идёт в графу грошовий переказ и это P2P
Hack-Stock
Повідомлень: 558
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