УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 чер, 2020 14:44
_PORT_UA написав:
Добрый день. Спасибо всем кто откликнулся и подсказал по оформлению карты. СМС действительно пришла рано утром.
Теперь,есои возможно,подскажите по оплате. Пополнение мобильного, покупка в АТБ, оплата на зарубежных сайтах(типа Алиэкспресс) все это проходит под интернет покупки? Главное использовать приложения или сайты указанных торговых точек. И обязательно выбирать валюту платежа ту в которой оформлен заказ?
Так. Так
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: Суб 20 чер, 2020 15:01
У меня при оплате месяц назад в английском магазине в фунтах по курсу 33 грн списало, вроде нормально.
vovareuckij
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Додано: Суб 20 чер, 2020 16:10
vovareuckij на АлиЭкспресс тоже все четко
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Суб 20 чер, 2020 17:57
ukrprom2014 только за доставку, оплачиваю сразу при покупке
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1446
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Додано: Нед 21 чер, 2020 00:43
ukrprom2014 написав:
Был у кого-то в последние месяцы КБ на "Грошовий переказ" НовойПочты?
только на послуги доставки кешбек, в "белых" интернет магазинах наложка идёт в послуги доставки и кешбек есть, у серяков и физ лиц идёт в графу грошовий переказ и это P2P
Hack-Stock
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Додано: Нед 21 чер, 2020 12:13
omb написав: vovareuckij
на АлиЭкспресс тоже все четко
А можна трохи докладніше? На Алі треба гривню або долар обирати? За яким курсом списує банк? Скільки треба зазору мати додатково?
Дякую наперед за інфо.
Переходь на темний бік за карткою
Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку
Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або
КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
https://monobank.ua/r/2xGi https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0 http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
Повідомлень: 2461
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Додано: Нед 21 чер, 2020 12:19
kreuz написав:
На Алі треба гривню або долар обирати? За яким курсом списує банк? Скільки треба зазору мати додатково?
Доллар нужно выбирать во избежание двойной конвертации. А дальше всё просто -
банк блокирует по карточному курсу блокировки, а списывает по карточному курсу списания.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, 10% на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, 10/12/15% на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк, 12% на остаток https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > карта А-Банка 50 грн
ingtrans
Повідомлень: 1286
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Додано: Нед 21 чер, 2020 12:37
kreuz я по 27 пополняю при покупке на али, ну или если выше то тоже округляю до ровной какой-то, потом деньга остается
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1446
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Додано: Нед 21 чер, 2020 13:33
Hack-Stock написав:
в "белых" интернет магазинах наложка идёт в послуги доставки
Она сейчас в приложухе НП так светится или уже по факту платежа будет видно?
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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