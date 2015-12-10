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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 990991992993

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 969
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
127
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:44

  _PORT_UA написав:Добрый день. Спасибо всем кто откликнулся и подсказал по оформлению карты. СМС действительно пришла рано утром.
Теперь,есои возможно,подскажите по оплате. Пополнение мобильного, покупка в АТБ, оплата на зарубежных сайтах(типа Алиэкспресс) все это проходит под интернет покупки? Главное использовать приложения или сайты указанных торговых точек. И обязательно выбирать валюту платежа ту в которой оформлен заказ?

Так. Так
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 253
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Подякував: 16 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:01

У меня при оплате месяц назад в английском магазине в фунтах по курсу 33 грн списало, вроде нормально.
vovareuckij
 
Повідомлень: 2
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:10

vovareuckij на АлиЭкспресс тоже все четко
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 17:39

Был у кого-то в последние месяцы КБ на "Грошовий переказ" НовойПочты?
Зображення
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1730
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 17:57

ukrprom2014 только за доставку, оплачиваю сразу при покупке
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1446
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 00:43

  ukrprom2014 написав:Был у кого-то в последние месяцы КБ на "Грошовий переказ" НовойПочты?
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только на послуги доставки кешбек, в "белых" интернет магазинах наложка идёт в послуги доставки и кешбек есть, у серяков и физ лиц идёт в графу грошовий переказ и это P2P
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:13

  omb написав:vovareuckij на АлиЭкспресс тоже все четко

А можна трохи докладніше? На Алі треба гривню або долар обирати? За яким курсом списує банк? Скільки треба зазору мати додатково?

Дякую наперед за інфо.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  kreuz написав:На Алі треба гривню або долар обирати? За яким курсом списує банк? Скільки треба зазору мати додатково?

Доллар нужно выбирать во избежание двойной конвертации. А дальше всё просто -
банк блокирует по карточному курсу блокировки, а списывает по карточному курсу списания.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:37

kreuz я по 27 пополняю при покупке на али, ну или если выше то тоже округляю до ровной какой-то, потом деньга остается
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Hack-Stock написав:в "белых" интернет магазинах наложка идёт в послуги доставки

Она сейчас в приложухе НП так светится или уже по факту платежа будет видно?
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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