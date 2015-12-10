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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 991992993994

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 969
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
127
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:45

Всем доброго дня!

Подскажите, за оплату заказа New Card на iHerb.com кешбек начисляют?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Anadonta написав:Подскажите, за оплату заказа New Card на iHerb.com кешбек начисляют?

Ну естественно.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:51

  ingtrans написав:
  Anadonta написав:Подскажите, за оплату заказа New Card на iHerb.com кешбек начисляют?

Ну естественно.


Отлично! Спасибо за оперативный ответ!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Anadonta написав:Отлично! Спасибо за оперативный ответ!

Вы бы получили его еще быстрее, если бы ввели iHerb в поле "Поиск в теме...".
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:59

И еще один вопросик - не подскажете, как наиболее оперативно пополнить New Card (535432...) сегодня? Р2Р или через терминал Easypay? Смогу ли я сразу после пополнения совершить оплату на сайте? Овердрафта не будет? Обычно кидаю по СЭП, но ждать до завтра не вариант...
Кстати, может кому пригодится - на iHerb.com до 20.00 сегодняшнего дня действует скидка 20% при заказе от 60 USD.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:00

  ingtrans написав:
  Anadonta написав:Отлично! Спасибо за оперативный ответ!

Вы бы получили его еще быстрее, если бы ввели iHerb в поле "Поиск в теме...".


Так-то оно так... А пообщаться? :D
Еще раз спасибо!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Anadonta написав:И еще один вопросик - не подскажете, как наиболее оперативно пополнить New Card (535432...) сегодня? Р2Р или через терминал Easypay?

И то и другое. По Easypay вот писали. Я пополняю p2p с monobank или КОКО Форвард.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлень: 1289
З нами з: 31.07.19
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:03

  Anadonta написав:И еще один вопросик - не подскажете, как наиболее оперативно пополнить New Card (535432...) сегодня? Р2Р или через терминал Easypay? Смогу ли я сразу после пополнения совершить оплату на сайте? Овердрафта не будет? Обычно кидаю по СЭП, но ждать до завтра не вариант...
Кстати, может кому пригодится - на iHerb.com до 20.00 сегодняшнего дня действует скидка 20% при заказе от 60 USD.

Тягніть місцевим р2р. Відразу можна платити. За овердрафт по нью-кард не наказують
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 15:03

ingtrans, Alien

Премного благодарен!
Anadonta
 
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