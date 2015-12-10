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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 14:45
Всем доброго дня!
Подскажите, за оплату заказа New Card на iHerb.com кешбек начисляют?
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Anadonta
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Додано: Нед 21 чер, 2020 14:47
Anadonta написав:
Подскажите, за оплату заказа New Card на iHerb.com кешбек начисляют?
Ну естественно.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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ingtrans
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Додано: Нед 21 чер, 2020 14:51
ingtrans написав: Anadonta написав:
Подскажите, за оплату заказа New Card на iHerb.com кешбек начисляют?
Ну естественно.
Отлично! Спасибо за оперативный ответ!
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Anadonta
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Додано: Нед 21 чер, 2020 14:56
Anadonta написав:
Отлично! Спасибо за оперативный ответ!
Вы бы получили его еще быстрее, если бы ввели iHerb в поле "Поиск в теме...".
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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ingtrans
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Додано: Нед 21 чер, 2020 14:59
И еще один вопросик - не подскажете, как наиболее оперативно пополнить New Card (535432...) сегодня? Р2Р или через терминал Easypay? Смогу ли я сразу после пополнения совершить оплату на сайте? Овердрафта не будет? Обычно кидаю по СЭП, но ждать до завтра не вариант...
Кстати, может кому пригодится - на iHerb.com до 20.00 сегодняшнего дня действует скидка 20% при заказе от 60 USD.
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Anadonta
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Додано: Нед 21 чер, 2020 15:00
ingtrans написав: Anadonta написав:
Отлично! Спасибо за оперативный ответ!
Вы бы получили его еще быстрее, если бы ввели iHerb в поле "Поиск в теме...".
Так-то оно так... А пообщаться?
Еще раз спасибо!
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Anadonta
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Додано: Нед 21 чер, 2020 15:03
Anadonta написав:
И еще один вопросик - не подскажете, как наиболее оперативно пополнить New Card (535432...) сегодня? Р2Р или через терминал Easypay?
И то и другое. По Easypay вот писали
. Я пополняю p2p с monobank или КОКО Форвард.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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ingtrans
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Додано: Нед 21 чер, 2020 15:03
Anadonta написав:
И еще один вопросик - не подскажете, как наиболее оперативно пополнить New Card (535432...) сегодня? Р2Р или через терминал Easypay? Смогу ли я сразу после пополнения совершить оплату на сайте? Овердрафта не будет? Обычно кидаю по СЭП, но ждать до завтра не вариант...
Кстати, может кому пригодится - на iHerb.com до 20.00 сегодняшнего дня действует скидка 20% при заказе от 60 USD.
Тягніть місцевим р2р. Відразу можна платити. За овердрафт по нью-кард не наказують
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Нед 21 чер, 2020 15:03
ingtrans, Alien
Премного благодарен!
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Anadonta
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