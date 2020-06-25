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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99899910001001

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 970
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 19:16

  ГеннадийUA написав:А оплата в Сильпо на кассе через приложение будет идти как через интернет?

Именно, и 5% КБ и бонусы Сильпо.
Так же интернетом идет через приложение Велмарт и Велика Кишеня.
Сегодня ткстати ам годно мороженное 750гр. гост хх33 по 50 грн.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 20:05

ukrprom2014 продукцию в акции описывать это что-то новенькое :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кишеня самая галимая. АТБ и Варус уже онлайн заказы предлагать начали с самовывозом! Сильпо - вообще идеал. А Кишеня гребаное приложение напилить не может, которое читало бы развесной товар или которое не тупило бы на кассе всех этапах. Жму оплатить на мониторе, а приложение тоже чего-то ждет...
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:36

Slx у меня проблем нет, есть нюансы..он сеня опять авторизация слетела, но то мелочи
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 22:06

  ukrprom2014 написав:
  ГеннадийUA написав:А оплата в Сильпо на кассе через приложение будет идти как через интернет?

Именно, и 5% КБ и бонусы Сильпо.
Так же интернетом идет через приложение Велмарт и Велика Кишеня.
Сегодня ткстати ам годно мороженное 750гр. гост хх33 по 50 грн.

ще б ліночку і - ідеал :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 22:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вертел тут одну схемку и чуток подофигел.
Кажись еще никто не писал.
В Укрсибе за один день с 1 карты можно снять в кассе только 5000грн. и в банкомате только 5000грн.
Шо интересно, об этом знают на ГЛ, но в кассе целый главный специалист не могла дупля отбить, почему с карты дает отлуп.
Данная хрень введена на время карантина. Все для борьбы covid-19 :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:35

А в великий кишене кому-то удалось еще скидку по ихней карте получить (1%) в пик енд гоу? Когда эту карту сканировать?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 01:07

  omb написав:Slx у меня проблем нет, есть нюансы..он сеня опять авторизация слетела, но то мелочи

Может с тупизмами на кассе виноват мой магазин ибо раньше точно было, что покупка на одном мониторе всегда затупит, а на другом работала. Но сейчас на том "рабочем" не работало, я что, должен все из мониторы, как идиот обойти пока нормальные оплачивают картой? Это вопрос в космос.
  demichh написав:А в великий кишене кому-то удалось еще скидку по ихней карте получить (1%) в пик енд гоу? Когда эту карту сканировать?

Ни у кого, ни разу. Но если у вас получится - напишите)
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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  #<1 ... 99899910001001
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