Именно, и 5% КБ и бонусы Сильпо.
Так же интернетом идет через приложение Велмарт и Велика Кишеня.
Сегодня ткстати ам годно мороженное 750гр. гост хх33 по 50 грн.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 19:16
Именно, и 5% КБ и бонусы Сильпо.
Так же интернетом идет через приложение Велмарт и Велика Кишеня.
Сегодня ткстати ам годно мороженное 750гр. гост хх33 по 50 грн.
Додано: Чет 25 чер, 2020 20:05
ukrprom2014 продукцию в акции описывать это что-то новенькое
Кешбечные карты!
Додано: Чет 25 чер, 2020 21:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кишеня самая галимая. АТБ и Варус уже онлайн заказы предлагать начали с самовывозом! Сильпо - вообще идеал. А Кишеня гребаное приложение напилить не может, которое читало бы развесной товар или которое не тупило бы на кассе всех этапах. Жму оплатить на мониторе, а приложение тоже чего-то ждет...
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Чет 25 чер, 2020 21:36
Slx у меня проблем нет, есть нюансы..он сеня опять авторизация слетела, но то мелочи
Кешбечные карты!
Додано: Чет 25 чер, 2020 22:06
ще б ліночку і - ідеал
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 25 чер, 2020 22:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вертел тут одну схемку и чуток подофигел.
Кажись еще никто не писал.
В Укрсибе за один день с 1 карты можно снять в кассе только 5000грн. и в банкомате только 5000грн.
Шо интересно, об этом знают на ГЛ, но в кассе целый главный специалист не могла дупля отбить, почему с карты дает отлуп.
Данная хрень введена на время карантина. Все для борьбы covid-19
Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:35
А в великий кишене кому-то удалось еще скидку по ихней карте получить (1%) в пик енд гоу? Когда эту карту сканировать?
Додано: П'ят 26 чер, 2020 01:07
Может с тупизмами на кассе виноват мой магазин ибо раньше точно было, что покупка на одном мониторе всегда затупит, а на другом работала. Но сейчас на том "рабочем" не работало, я что, должен все из мониторы, как идиот обойти пока нормальные оплачивают картой? Это вопрос в космос.
Ни у кого, ни разу. Но если у вас получится - напишите)
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:36
Питання потрібно ставити розробникам, а не в космос - в моєму магазі аналогічна проблема була з однією робочою касою.
Звернувся - відповіли оперативно та вирішили це питання.
Пишіть їм у плеймаркеті або ось Вам їхній телефон 0674132457.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:02
Не будет скидки, они обещали запустить другую скидчную программу. По поводу не срабатывания штрих и Qr кодов надо писать в обратную связь с приложения или звонить, чтобы выясняли причины, само оно долго будет фиксится... ну если нужно конечно
Кешбечные карты!
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