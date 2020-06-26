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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1000100110021003

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 970
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Adast написав:
  unknownurl написав:Тарифы и условия SportCard от Укрсиббанка: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/sport_card/

Кешбек в розмірі 5% за online (в мережі Інтернет) та offline розрахунки карткою в фітнес клубах, а також в спортивних магазинах

Учитывая что СпортБанк даёт кэшбек в 10%, это уже как-то не впечатляет)
Тем более что тут кешбек всего лишь на год, потом от спорткарты остаётся только название.
Справедливости ради, у спортбанка чистыми 8% кешбек, а Сиб будет давать 5% чистыми.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:40

  antey718 написав:Да или если есть касса самообслуживания то идете туда и выбираете оплату приложением там, иногда кассиры почему-то не могут инициировать оплату приложением, пару раз с таким сталкивался.

Я сталкивался с обратным, консультант отправляла на кассу, там проходило без проблем
pavyak
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