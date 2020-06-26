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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:09
Adast написав:
Учитывая что СпортБанк даёт кэшбек в 10%, это уже как-то не впечатляет)
Тем более что тут кешбек всего лишь на год, потом от спорткарты остаётся только название.
Справедливости ради, у спортбанка чистыми 8% кешбек, а Сиб будет давать 5% чистыми.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:40
antey718 написав:
Да или если есть касса самообслуживания то идете туда и выбираете оплату приложением там, иногда кассиры почему-то не могут инициировать оплату приложением, пару раз с таким сталкивался.
Я сталкивался с обратным, консультант отправляла на кассу, там проходило без проблем
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