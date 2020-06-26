ukrprom2014 написав: ГеннадийUA написав:
А оплата в Сильпо на кассе через приложение будет идти как через интернет?
Именно, и 5% КБ и бонусы Сильпо.
Так же интернетом идет через приложение Велмарт и Велика Кишеня.
Сегодня ткстати ам годно мороженное 750гр. гост хх33 по 50 грн.
Оце так! Свині мають гарно харчуватися, жодної пальми в морозиві бути не має, тому й ДСТУ має бути 4733 замість 4735, бо інакше сало виросте некошерне ))
Доречі, поділюся ще своїм досвідом замовлень в АТБ. Одразу після оформлення замовлення набуває статусу Новий
(АТБ надсилає перше СМС з його номером), потім як його починають обробляти Перевіряється
, після обробки зважують вагові товари (лимони, наприклад), формують остаточне замовлення з урахуванням ваги, наявності й пакування і скирдують його до корзини чи пакету (до цього статусу можна відмовитися від нього), далі статус змінюється на Оплачується
(виглядає, що саме в цей час фіксується вартість усього товару), що робить кнопку Сплатити на сайті червоною замість рожевої. Я саме нею й користуюся для оплати замість лінку (що приходить в другому СМС). Цей статус триває приблизно півгодини, протягом яких я не плачу, бо мав завислий платіж, після чого статус змінюється на Відібрано
, тоді я плачу, статус змінюється на Оплачене
, зникає кнопка оплати і замовлення чекає якоїсь дії від адміністрації магазу. А вже коли він чи вона щось там у себе натискають, замовлення набуває статусу Готово до видачі
, формується код отримання з чотирьох цифр (про що повідомляє третє СМС), і можна за цим кодом отримувати замовлення на окремій касі мимо черги ))) Головне, алкоголь отримати до 23:00...
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