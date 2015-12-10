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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1000100110021003

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 970
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Adast написав:
  unknownurl написав:Тарифы и условия SportCard от Укрсиббанка: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/sport_card/

Кешбек в розмірі 5% за online (в мережі Інтернет) та offline розрахунки карткою в фітнес клубах, а також в спортивних магазинах

Учитывая что СпортБанк даёт кэшбек в 10%, это уже как-то не впечатляет)
Тем более что тут кешбек всего лишь на год, потом от спорткарты остаётся только название.
Справедливости ради, у спортбанка чистыми 8% кешбек, а Сиб будет давать 5% чистыми.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:40

  antey718 написав:Да или если есть касса самообслуживания то идете туда и выбираете оплату приложением там, иногда кассиры почему-то не могут инициировать оплату приложением, пару раз с таким сталкивался.

Я сталкивался с обратным, консультант отправляла на кассу, там проходило без проблем
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 07:46

  unknownurl написав:
guntherhouse777 написав:Спорт карта от сибаса тоже только для новых клиентов ?
Похоже, что можно оформить всем, если нет активного счета «Евросейф» (с 1 июля он становится СпортКард).

Так можно в два раза больше "сена заготовить для нашей коровы?"
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

guntherhouse777 написав:
  unknownurl написав:
guntherhouse777 написав:Спорт карта от сибаса тоже только для новых клиентов ?
Похоже, что можно оформить всем, если нет активного счета «Евросейф» (с 1 июля он становится СпортКард).

Так можно в два раза больше "сена заготовить для нашей коровы?"
Оставьте заявку на карту, вам перезвонят и все расскажут.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 09:56

  ukrprom2014 написав:
  ГеннадийUA написав:А оплата в Сильпо на кассе через приложение будет идти как через интернет?

Именно, и 5% КБ и бонусы Сильпо.
Так же интернетом идет через приложение Велмарт и Велика Кишеня.
Сегодня ткстати ам годно мороженное 750гр. гост хх33 по 50 грн.

Оце так! Свині мають гарно харчуватися, жодної пальми в морозиві бути не має, тому й ДСТУ має бути 4733 замість 4735, бо інакше сало виросте некошерне ))

Доречі, поділюся ще своїм досвідом замовлень в АТБ. Одразу після оформлення замовлення набуває статусу Новий (АТБ надсилає перше СМС з його номером), потім як його починають обробляти Перевіряється, після обробки зважують вагові товари (лимони, наприклад), формують остаточне замовлення з урахуванням ваги, наявності й пакування і скирдують його до корзини чи пакету (до цього статусу можна відмовитися від нього), далі статус змінюється на Оплачується (виглядає, що саме в цей час фіксується вартість усього товару), що робить кнопку Сплатити на сайті червоною замість рожевої. Я саме нею й користуюся для оплати замість лінку (що приходить в другому СМС). Цей статус триває приблизно півгодини, протягом яких я не плачу, бо мав завислий платіж, після чого статус змінюється на Відібрано, тоді я плачу, статус змінюється на Оплачене, зникає кнопка оплати і замовлення чекає якоїсь дії від адміністрації магазу. А вже коли він чи вона щось там у себе натискають, замовлення набуває статусу Готово до видачі, формується код отримання з чотирьох цифр (про що повідомляє третє СМС), і можна за цим кодом отримувати замовлення на окремій касі мимо черги ))) Головне, алкоголь отримати до 23:00...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:48

  kreuz написав:Головне, алкоголь отримати до 23:00...

Это кстати бред бредейший. Мало того, что сам запрет незаконный согласно защите прав потребителей, так еще почему я не имею права забирать алкоголь хоть в полночь если я ОПЛАТИЛ заказ на сайте, скажем, в полдень???

По факту время после оплаты и до забора является услугой хранения. Более того, даже не оплата является важной, судя по всему, а время заказа на сайте!
В доказательство могу привести тот факт, что попытавшись заказать на сайте в 7 утра заказ с алкоголем и забором в 12:00 я столкнулся с двумя проблемами:
1) статус заказа не менялся, пришлось звонить на горячку, а после собрания все равно кнопки Оплата не было;
2) Решив оплатить наличкой во время получения кассир не могла пробить чек из-за ощибки "Чек не існує".
После чего мне сказали не заказывать ночью/утром алкоголь ибо чек формируется во время заказа, пускай и забирать его буду днем.

Судя по всему, боязнь выдачи заказа с алкоголем после 23 и до 10 является самовольным решением сотрудника, а не отказ кассы или следствие закона. Главное заставить сотрудника проверить и не афишировать сильно в интернете, чтобы дорожку не закрыли.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:58

  Slx написав:Судя по всему, боязнь выдачи заказа с алкоголем после 23 и до 10 является самовольным решением сотрудника, а не отказ кассы или следствие закона. Главное заставить сотрудника проверить и не афишировать сильно в интернете, чтобы дорожку не закрыли.


По условиям сервиса
Увага! Якщо ви не прийдете за замовленням протягом доби, то воно буде розформовано о 23:00 доби отримання Вашого замовлення

Поэтому, ИМХО, вполне имеют право не выдавать после 23 ничего. Вот только потом ещё деньги за оплаченный заказ возвращать.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 13:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

МОЖЛИВІ СКЛАДНОЩІ В РОБОТІ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК UKRSIBBANK: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407569/
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