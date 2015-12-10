antey718 написав:Да или если есть касса самообслуживания то идете туда и выбираете оплату приложением там, иногда кассиры почему-то не могут инициировать оплату приложением, пару раз с таким сталкивался.
Я сталкивался с обратным, консультант отправляла на кассу, там проходило без проблем
ГеннадийUA написав:А оплата в Сильпо на кассе через приложение будет идти как через интернет?
Именно, и 5% КБ и бонусы Сильпо. Так же интернетом идет через приложение Велмарт и Велика Кишеня. Сегодня ткстати ам годно мороженное 750гр. гост хх33 по 50 грн.
Оце так! Свині мають гарно харчуватися, жодної пальми в морозиві бути не має, тому й ДСТУ має бути 4733 замість 4735, бо інакше сало виросте некошерне ))
Доречі, поділюся ще своїм досвідом замовлень в АТБ. Одразу після оформлення замовлення набуває статусу Новий (АТБ надсилає перше СМС з його номером), потім як його починають обробляти Перевіряється, після обробки зважують вагові товари (лимони, наприклад), формують остаточне замовлення з урахуванням ваги, наявності й пакування і скирдують його до корзини чи пакету (до цього статусу можна відмовитися від нього), далі статус змінюється на Оплачується (виглядає, що саме в цей час фіксується вартість усього товару), що робить кнопку Сплатити на сайті червоною замість рожевої. Я саме нею й користуюся для оплати замість лінку (що приходить в другому СМС). Цей статус триває приблизно півгодини, протягом яких я не плачу, бо мав завислий платіж, після чого статус змінюється на Відібрано, тоді я плачу, статус змінюється на Оплачене, зникає кнопка оплати і замовлення чекає якоїсь дії від адміністрації магазу. А вже коли він чи вона щось там у себе натискають, замовлення набуває статусу Готово до видачі, формується код отримання з чотирьох цифр (про що повідомляє третє СМС), і можна за цим кодом отримувати замовлення на окремій касі мимо черги ))) Головне, алкоголь отримати до 23:00...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав:Головне, алкоголь отримати до 23:00...
Это кстати бред бредейший. Мало того, что сам запрет незаконный согласно защите прав потребителей, так еще почему я не имею права забирать алкоголь хоть в полночь если я ОПЛАТИЛ заказ на сайте, скажем, в полдень???
По факту время после оплаты и до забора является услугой хранения. Более того, даже не оплата является важной, судя по всему, а время заказа на сайте! В доказательство могу привести тот факт, что попытавшись заказать на сайте в 7 утра заказ с алкоголем и забором в 12:00 я столкнулся с двумя проблемами: 1) статус заказа не менялся, пришлось звонить на горячку, а после собрания все равно кнопки Оплата не было; 2) Решив оплатить наличкой во время получения кассир не могла пробить чек из-за ощибки "Чек не існує". После чего мне сказали не заказывать ночью/утром алкоголь ибо чек формируется во время заказа, пускай и забирать его буду днем.
Судя по всему, боязнь выдачи заказа с алкоголем после 23 и до 10 является самовольным решением сотрудника, а не отказ кассы или следствие закона. Главное заставить сотрудника проверить и не афишировать сильно в интернете, чтобы дорожку не закрыли.
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Slx написав:Судя по всему, боязнь выдачи заказа с алкоголем после 23 и до 10 является самовольным решением сотрудника, а не отказ кассы или следствие закона. Главное заставить сотрудника проверить и не афишировать сильно в интернете, чтобы дорожку не закрыли.
По условиям сервиса
Увага! Якщо ви не прийдете за замовленням протягом доби, то воно буде розформовано о 23:00 доби отримання Вашого замовлення
Поэтому, ИМХО, вполне имеют право не выдавать после 23 ничего. Вот только потом ещё деньги за оплаченный заказ возвращать.
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