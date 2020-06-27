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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1001100210031004

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 970
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ГеннадийUA написав:
  omb написав:melkh в приложении в картах ставишь, что оплата с нее, сканируешь qr код, под ним будет карта укрсиба и говоришь кассиру, что оплата приложением

1. QR код получать на кассе?
2. Сканировать приложением (вверху справа на главной есть значек скана штрих кода и это "Проверка цены") или где этот скан кода?
https://youtu.be/yLno2_cSWcY
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Повідомлень: 130
З нами з: 01.10.19
Подякував: 4 раз.
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