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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 22:37
ГеннадийUA написав: omb написав:melkh
в приложении в картах ставишь, что оплата с нее, сканируешь qr код, под ним будет карта укрсиба и говоришь кассиру, что оплата приложением
1. QR код получать на кассе?
2. Сканировать приложением (вверху справа на главной есть значек скана штрих кода и это "Проверка цены") или где этот скан кода?
https://youtu.be/yLno2_cSWcY
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