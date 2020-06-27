Slx написав:

kreuz написав: Головне, алкоголь отримати до 23:00... Головне, алкоголь отримати до 23:00...

почему я не имею права забирать алкоголь хоть в полночь если я ОПЛАТИЛ заказ на сайте, скажем, в полдень???



Это кстати бред бредейший. Мало того, что сам запрет незаконный согласно защите прав потребителей, так ещеПо факту время после оплаты и до забора является услугой хранения.В доказательство могу привести тот факт, что попытавшись заказать на сайте в 7 утра заказ с алкоголем и забором в 12:00 я столкнулся с двумя проблемами:1) статус заказа не менялся, пришлось звонить на горячку, а после собрания все равно кнопки Оплата не было;2) Решив оплатить наличкой во время получения кассир не могла пробить чек из-за ощибки "Чек не існує".После чего мне сказали не заказывать ночью/утром алкоголь ибо чек формируется во время заказа, пускай и забирать его буду днем.Судя по всему, боязнь выдачи заказа с алкоголем после 23 и до 10 является самовольным решением сотрудника, а не отказ кассы или следствие закона. Главное заставить сотрудника проверить и не афишировать сильно в интернете, чтобы дорожку не закрыли.