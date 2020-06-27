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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1001100210031004

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 970
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ГеннадийUA написав:
  omb написав:melkh в приложении в картах ставишь, что оплата с нее, сканируешь qr код, под ним будет карта укрсиба и говоришь кассиру, что оплата приложением

1. QR код получать на кассе?
2. Сканировать приложением (вверху справа на главной есть значек скана штрих кода и это "Проверка цены") или где этот скан кода?
https://youtu.be/yLno2_cSWcY
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 08:50

  unknownurl написав:МОЖЛИВІ СКЛАДНОЩІ В РОБОТІ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК UKRSIBBANK: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407569/

После ситуации с Payoneeroм, это начинает напрягать.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:09

ukrprom2014 а где связь?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 10:01

  Slx написав:
  kreuz написав:Головне, алкоголь отримати до 23:00...

Это кстати бред бредейший. Мало того, что сам запрет незаконный согласно защите прав потребителей, так еще почему я не имею права забирать алкоголь хоть в полночь если я ОПЛАТИЛ заказ на сайте, скажем, в полдень???

По факту время после оплаты и до забора является услугой хранения. Более того, даже не оплата является важной, судя по всему, а время заказа на сайте!
В доказательство могу привести тот факт, что попытавшись заказать на сайте в 7 утра заказ с алкоголем и забором в 12:00 я столкнулся с двумя проблемами:
1) статус заказа не менялся, пришлось звонить на горячку, а после собрания все равно кнопки Оплата не было;
2) Решив оплатить наличкой во время получения кассир не могла пробить чек из-за ощибки "Чек не існує".
После чего мне сказали не заказывать ночью/утром алкоголь ибо чек формируется во время заказа, пускай и забирать его буду днем.

Судя по всему, боязнь выдачи заказа с алкоголем после 23 и до 10 является самовольным решением сотрудника, а не отказ кассы или следствие закона. Главное заставить сотрудника проверить и не афишировать сильно в интернете, чтобы дорожку не закрыли.

Гадаю, що і 1) і 2) є результат некомпетентності конкретного адміністратора магазу, оскільки я мав досвід спілкування з кількома з них, а трьох найближчих собі навіть в телефонну книгу вписав. Так от, від їх дій якраз і залежить зміна статусу замовлень, поява кнопки оплати, коду видачі тощо. А змінити спосіб оплати не факт що взагалі можливо...

Стосовно видачі алкоголю після 23-ої, виглядає так, що існує програмне обмеження як наслідок існуючої заборони. Про це чув від найкомпетентнішого адміна, яка так і казала, що одразу після цього часу програма не випускає.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ukrprom2014 написав:
  unknownurl написав:МОЖЛИВІ СКЛАДНОЩІ В РОБОТІ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК UKRSIBBANK: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407569/

После ситуации с Payoneeroм, это начинает напрягать.
Сегодня уже все работает, вчера до 15:00 были трудности.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:20

Вопрос к знатокам: что означает лимит
"Переводы между картами при помощи других сервисов"

Я так понял (путем наблюдения), что это подразумевается перевод с карты Укрсиба на карту другого банка.
Потому что если я пополняю карту Укрсиба, то ничего не меняется.

Уточните, плиз, что он на самом деле означает? Благодарю заранее!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:12

  Искатель написав:Вопрос к знатокам: что означает лимит
"Переводы между картами при помощи других сервисов"

Я так понял (путем наблюдения), что это подразумевается перевод с карты Укрсиба на карту другого банка.
Потому что если я пополняю карту Укрсиба, то ничего не меняется.

Уточните, плиз, что он на самом деле означает? Благодарю заранее!

Назвіть хоча б один банк, де клієнт може встановити ліміт на вхідні операції і для чого це могло б йому знадобитися.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:29

  klug написав:
  Искатель написав:Вопрос к знатокам: что означает лимит
"Переводы между картами при помощи других сервисов"

Я так понял (путем наблюдения), что это подразумевается перевод с карты Укрсиба на карту другого банка.
Потому что если я пополняю карту Укрсиба, то ничего не меняется.

Уточните, плиз, что он на самом деле означает? Благодарю заранее!

Назвіть хоча б один банк, де клієнт може встановити ліміт на вхідні операції і для чого це могло б йому знадобитися.

У Ощада есть лимит на пополнение неименной карты - 25к. Зачем это ему я не знаю, но это факт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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