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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 22:37
ГеннадийUA написав: omb написав:melkh
в приложении в картах ставишь, что оплата с нее, сканируешь qr код, под ним будет карта укрсиба и говоришь кассиру, что оплата приложением
1. QR код получать на кассе?
2. Сканировать приложением (вверху справа на главной есть значек скана штрих кода и это "Проверка цены") или где этот скан кода?
https://youtu.be/yLno2_cSWcY
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Додано: Нед 28 чер, 2020 08:50
После ситуации с Payoneeroм, это начинает напрягать.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
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ukrprom2014
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Додано: Нед 28 чер, 2020 09:09
ukrprom2014 а где связь?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Нед 28 чер, 2020 10:01
Slx написав: kreuz написав:
Головне, алкоголь отримати до 23:00...
Это кстати бред бредейший. Мало того, что сам запрет незаконный согласно защите прав потребителей, так еще почему я не имею права забирать алкоголь хоть в полночь если я ОПЛАТИЛ заказ на сайте, скажем, в полдень???
По факту время после оплаты и до забора является услугой хранения. Более того, даже не оплата является важной, судя по всему, а время заказа на сайте!
В доказательство могу привести тот факт, что попытавшись заказать на сайте в 7 утра заказ с алкоголем и забором в 12:00 я столкнулся с двумя проблемами:
1) статус заказа не менялся, пришлось звонить на горячку, а после собрания все равно кнопки Оплата не было;
2) Решив оплатить наличкой во время получения кассир не могла пробить чек из-за ощибки "Чек не існує".
После чего мне сказали не заказывать ночью/утром алкоголь ибо чек формируется во время заказа, пускай и забирать его буду днем.
Судя по всему, боязнь выдачи заказа с алкоголем после 23 и до 10 является самовольным решением сотрудника, а не отказ кассы или следствие закона. Главное заставить сотрудника проверить и не афишировать сильно в интернете, чтобы дорожку не закрыли.
Гадаю, що і 1) і 2) є результат некомпетентності конкретного адміністратора магазу, оскільки я мав досвід спілкування з кількома з них, а трьох найближчих собі навіть в телефонну книгу вписав. Так от, від їх дій якраз і залежить зміна статусу замовлень, поява кнопки оплати, коду видачі тощо. А змінити спосіб оплати не факт що взагалі можливо...
Стосовно видачі алкоголю після 23-ої, виглядає так, що існує програмне обмеження як наслідок існуючої заборони. Про це чув від найкомпетентнішого адміна, яка так і казала, що одразу після цього часу програма не випускає.
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Нед 28 чер, 2020 12:10
ukrprom2014 написав:
После ситуации с Payoneeroм, это начинает напрягать.
Сегодня уже все работает, вчера до 15:00 были трудности.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 12:20
Вопрос к знатокам: что означает лимит
"Переводы между картами при помощи других сервисов"
Я так понял (путем наблюдения), что это подразумевается перевод с карты Укрсиба на карту другого банка.
Потому что если я пополняю карту Укрсиба, то ничего не меняется.
Уточните, плиз, что он на самом деле означает? Благодарю заранее!
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Искатель
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:12
Искатель написав:
Вопрос к знатокам: что означает лимит
"Переводы между картами при помощи других сервисов"
Я так понял (путем наблюдения), что это подразумевается перевод с карты Укрсиба на карту другого банка.
Потому что если я пополняю карту Укрсиба, то ничего не меняется.
Уточните, плиз, что он на самом деле означает? Благодарю заранее!
Назвіть хоча б один банк, де клієнт може встановити ліміт на вхідні
операції і для чого це могло б йому знадобитися.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 28 чер, 2020 16:29
klug написав: Искатель написав:
Вопрос к знатокам: что означает лимит
"Переводы между картами при помощи других сервисов"
Я так понял (путем наблюдения), что это подразумевается перевод с карты Укрсиба на карту другого банка.
Потому что если я пополняю карту Укрсиба, то ничего не меняется.
Уточните, плиз, что он на самом деле означает? Благодарю заранее!
Назвіть хоча б один банк, де клієнт може встановити ліміт на вхідні
операції і для чого це могло б йому знадобитися.
У Ощада есть лимит на пополнение неименной карты - 25к. Зачем это ему я не знаю, но это факт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Нед 28 чер, 2020 17:59
Фантом написав:
У Ощада есть лимит на пополнение неименной карты - 25к. Зачем это ему я не знаю, но это факт.
Ви якось неуважно читаєте. У Ощада цей ліміт встановлює сам Ощад і клієнт на нього вплинути не може.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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