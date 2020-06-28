Striker написав:Включил пару дней назад Star inform, заплатил сейчас через Некст за инет без 3D secure. Через TAS2U пополняю телефоны, вылазит 3D Secure, ввожу код и не проходит платеж, пишет попробовать позже. Отключил смс - пополнилось без проблем)
вчера такая же ерунда была. Однако смс не отключал и когда попробовал "пипизже" то прошло.Когда третий платёж начал делать то получил как и в первое пополнение. Больше играться не стал. Кстати смсы подключил 12-го числа но они так и не приходят,а коды вылазят в приложении.