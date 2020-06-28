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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 970
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:49

  unknownurl написав:
ukrprom2014 написав:
  unknownurl написав:МОЖЛИВІ СКЛАДНОЩІ В РОБОТІ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК UKRSIBBANK: https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/407569/

После ситуации с Payoneeroм, это начинает напрягать.
Сегодня уже все работает, вчера до 15:00 были трудности.

Вчера были трудности до конца дня, интернет оплаты с первого раза не проходили
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 23:08

  Striker написав:Включил пару дней назад Star inform, заплатил сейчас через Некст за инет без 3D secure. Через TAS2U пополняю телефоны, вылазит 3D Secure, ввожу код и не проходит платеж, пишет попробовать позже. Отключил смс - пополнилось без проблем)
вчера такая же ерунда была. Однако смс не отключал и когда попробовал "пипизже" то прошло.Когда третий платёж начал делать то получил как и в первое пополнение. Больше играться не стал. Кстати смсы подключил 12-го числа но они так и не приходят,а коды вылазят в приложении. :?:
Дядя Дима
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