УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 чер, 2020 22:49
unknownurl написав: ukrprom2014 написав:
После ситуации с Payoneeroм, это начинает напрягать.
Сегодня уже все работает, вчера до 15:00 были трудности.
Вчера были трудности до конца дня, интернет оплаты с первого раза не проходили
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velvet
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Додано: Нед 28 чер, 2020 23:08
Striker написав:
Включил пару дней назад Star inform, заплатил сейчас через Некст за инет без 3D secure. Через TAS2U пополняю телефоны, вылазит 3D Secure, ввожу код и не проходит платеж, пишет попробовать позже. Отключил смс - пополнилось без проблем)
вчера такая же ерунда была. Однако смс не отключал и когда попробовал "пипизже" то прошло.Когда третий платёж начал делать то получил как и в первое пополнение. Больше играться не стал. Кстати смсы подключил 12-го числа но они так и не приходят,а коды вылазят в приложении.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 08:19
Кто ещё остался без зарплаты по майским акциям ?
Вроде завтра - последний день.
mustbe
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Додано: Пон 29 чер, 2020 09:09
mustbe написав:
Кто ещё остался без зарплаты по майским акциям ?
Вроде завтра - последний день.
16 июня прислали ключ-код, а 24 июня уже зачислили деньги по акции:
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velvet
Повідомлень: 2784
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