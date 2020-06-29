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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:28
omb написав:Hack-Stock
У меня одна покупка в розетке перенеслась
Сумма авторизации = сумме проводки?
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Додано: Пон 29 чер, 2020 16:27
Hack-Stock да
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Додано: Вів 30 чер, 2020 06:30
Дядя Дима написав:
...смсы подключил 12-го числа но они так и не приходят,а коды вылазят в приложении.
В настройках приложения PUSH-уведомления не включены? Если да, то отключите их.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:55
Ferlakur написав: omb написав:Ferlakur
помоему на следующий день все списывается по реальному курсу, так что 50 на 50, что успеет в июне
Не, у меня покупки с алиэкспресса дня 3-4 висели в блоке.
А в мене Алі чомусь жодну НК не прийняв з формулюванням "з міркувань безпеки, код помилки CSC_7200026", хоч і писав наче вона іменна, з СМС, без СМС, все дарма, а ЕКО Альфи одразу пройшла. Як бороти таку проблєму?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
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- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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