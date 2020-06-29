Сумма авторизации = сумме проводки?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:28
Додано: Пон 29 чер, 2020 16:27
Hack-Stock да
Кешбечные карты!
Додано: Вів 30 чер, 2020 06:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В настройках приложения PUSH-уведомления не включены? Если да, то отключите их.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:55
А в мене Алі чомусь жодну НК не прийняв з формулюванням "з міркувань безпеки, код помилки CSC_7200026", хоч і писав наче вона іменна, з СМС, без СМС, все дарма, а ЕКО Альфи одразу пройшла. Як бороти таку проблєму?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Порадовало сегодня АТБ, от заказа до смс кода прошел час. Перезвонили спросили пробивать ли пакет. и на кассе чувствовался уже приобретенный опыт.
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:04
kreuz Такая же проблема при попытке оплаты картой на али тоже не пойму почему
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
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