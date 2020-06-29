RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1004100510061007>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 970
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:28

  omb написав:Hack-Stock У меня одна покупка в розетке перенеслась

Сумма авторизации = сумме проводки?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 567
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:27

Hack-Stock да
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 06:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Дядя Дима написав:...смсы подключил 12-го числа но они так и не приходят,а коды вылазят в приложении. :?:
В настройках приложения PUSH-уведомления не включены? Если да, то отключите их.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2083
З нами з: 08.03.18
Подякував: 149 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:55

  Ferlakur написав:
  omb написав:Ferlakur помоему на следующий день все списывается по реальному курсу, так что 50 на 50, что успеет в июне

Не, у меня покупки с алиэкспресса дня 3-4 висели в блоке.

А в мене Алі чомусь жодну НК не прийняв з формулюванням "з міркувань безпеки, код помилки CSC_7200026", хоч і писав наче вона іменна, з СМС, без СМС, все дарма, а ЕКО Альфи одразу пройшла. Як бороти таку проблєму?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2484
З нами з: 10.12.07
Подякував: 136 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Порадовало сегодня АТБ, от заказа до смс кода прошел час. Перезвонили спросили пробивать ли пакет. и на кассе чувствовался уже приобретенный опыт.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2322
З нами з: 15.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:04

kreuz Такая же проблема при попытке оплаты картой на али тоже не пойму почему :(
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Avril_ks
 
Повідомлень: 139
З нами з: 28.12.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:42

  kreuz написав:
  Ferlakur написав:
  omb написав:Ferlakur помоему на следующий день все списывается по реальному курсу, так что 50 на 50, что успеет в июне

Не, у меня покупки с алиэкспресса дня 3-4 висели в блоке.

А в мене Алі чомусь жодну НК не прийняв з формулюванням "з міркувань безпеки, код помилки CSC_7200026", хоч і писав наче вона іменна, з СМС, без СМС, все дарма, а ЕКО Альфи одразу пройшла. Як бороти таку проблєму?

А позвонити в банк? На якому етапі відлуп? Запит до банку іде? 3дс пароль присилають?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 14.10.08
Подякував: 202 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Запит до банку взагалі не надходить...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2484
З нами з: 10.12.07
Подякував: 136 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Панове, підкажіть будь ласка, чи буде кешбек за оплати по лікпею ? Платив комуналку на сайті нашого комун оператора, проплата пройшла за допомогою лікпею а у виписці сіба пише - "інші платежі" :(
Востаннє редагувалось 1finanсier в Вів 30 чер, 2020 18:29, всього редагувалось 1 раз.
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 02.09.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:01

  kreuz написав:Запит до банку взагалі не надходить...

Може хімічили шось з аккаунтами на алі?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 14.10.08
Подякував: 202 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1004100510061007>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denmayer, lubopytnaya, ramaz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.