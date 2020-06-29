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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 чер, 2020 15:28
omb написав:Hack-Stock
У меня одна покупка в розетке перенеслась
Сумма авторизации = сумме проводки?
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Hack-Stock
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Додано: Пон 29 чер, 2020 16:27
Hack-Stock да
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 30 чер, 2020 06:30
Дядя Дима написав:
...смсы подключил 12-го числа но они так и не приходят,а коды вылазят в приложении.
В настройках приложения PUSH-уведомления не включены? Если да, то отключите их.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:55
Ferlakur написав: omb написав:Ferlakur
помоему на следующий день все списывается по реальному курсу, так что 50 на 50, что успеет в июне
Не, у меня покупки с алиэкспресса дня 3-4 висели в блоке.
А в мене Алі чомусь жодну НК не прийняв з формулюванням "з міркувань безпеки, код помилки CSC_7200026", хоч і писав наче вона іменна, з СМС, без СМС, все дарма, а ЕКО Альфи одразу пройшла. Як бороти таку проблєму?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Вів 30 чер, 2020 16:49
Порадовало сегодня АТБ, от заказа до смс кода прошел час. Перезвонили спросили пробивать ли пакет. и на кассе чувствовался уже приобретенный опыт.
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pavyak
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:04
kreuz
Такая же проблема при попытке оплаты картой на али тоже не пойму почему
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
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Avril_ks
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:42
kreuz написав: Ferlakur написав: omb написав:Ferlakur
помоему на следующий день все списывается по реальному курсу, так что 50 на 50, что успеет в июне
Не, у меня покупки с алиэкспресса дня 3-4 висели в блоке.
А в мене Алі чомусь жодну НК не прийняв з формулюванням "з міркувань безпеки, код помилки CSC_7200026", хоч і писав наче вона іменна, з СМС, без СМС, все дарма, а ЕКО Альфи одразу пройшла. Як бороти таку проблєму?
А позвонити в банк? На якому етапі відлуп? Запит до банку іде? 3дс пароль присилають?
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Ferlakur
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:44
Запит до банку взагалі не надходить...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:00
Панове, підкажіть будь ласка, чи буде кешбек за оплати по лікпею ? Платив комуналку на сайті нашого комун оператора, проплата пройшла за допомогою лікпею а у виписці сіба пише - "інші платежі"
Востаннє редагувалось 1finanсier
в Вів 30 чер, 2020 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:01
kreuz написав:
Запит до банку взагалі не надходить...
Може хімічили шось з аккаунтами на алі?
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Ferlakur
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