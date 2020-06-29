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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1004100510061007

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 970
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:03

  1finanсier написав:Панове, підкажіть будь ласка, чи буде кешбек за оплати по лікпею ? Платив комуналку на сайті нашого комун оператора, проплата пройшла за допомогою лікпею а у виписці сіба пише у виписці - "інші платежі" :(
скорiш за все буде. Я багато чого платив ними, там у кожного торговця свiй МСС. Але в переважнiй бiльшостi Укрсiб кешбек платить по liqpay-оплатах
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Друзья, подскажите, платеж на Алиэкспресс как отображается в выписке? Если пополнение телефона значится как Оплата послуг в Інтернет, то цей платіж відображений як Інші витрати.
Що я не так зробив?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:27

  _PORT_UA написав:Друзья, подскажите, платеж на Алиэкспресс как отображается в выписке? Если пополнение телефона значится как Оплата послуг в Інтернет, то цей платіж відображений як Інші витрати.
Що я не так зробив?

99,999% что всё будет ок.
Бывали когда-то приколы, что терминалы на сайте изипей были настроены как "наземные", - но думаю, что тут не тот случай.

У Али кстати тоже куча терминалов, и они их тасуют.

Это какая-то "альфа-версия" разбивки на категории платежей ("товары", "услуги", "другое"), имхо, на эту "классификацию" можно не смотреть
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:33

  Alien написав:
  1finanсier написав:Панове, підкажіть будь ласка, чи буде кешбек за оплати по лікпею ? Платив комуналку на сайті нашого комун оператора, проплата пройшла за допомогою лікпею а у виписці сіба пише у виписці - "інші платежі" :(
скорiш за все буде. Я багато чого платив ними, там у кожного торговця свiй МСС. Але в переважнiй бiльшостi Укрсiб кешбек платить по liqpay-оплатах

А не пам'ятаєте який був статус у виписці у Вас при оплаті лікпеєм - інтернет платежі чи 'інші платежі'?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:34

1finanсier этот статус ниначто не влияет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:38

  1finanсier написав:
  Alien написав:
  1finanсier написав:Панове, підкажіть будь ласка, чи буде кешбек за оплати по лікпею ? Платив комуналку на сайті нашого комун оператора, проплата пройшла за допомогою лікпею а у виписці сіба пише у виписці - "інші платежі" :(
скорiш за все буде. Я багато чого платив ними, там у кожного торговця свiй МСС. Але в переважнiй бiльшостi Укрсiб кешбек платить по liqpay-оплатах

А не пам'ятаєте який був статус у виписці у Вас при оплаті лікпеєм - інтернет платежі чи 'інші платежі'?

Зараз вже не пригадаю. Але запевняю вас на 100%, що в мене були не тільки по лікпею а й по інших тратах щонайменше з десяток оплат які теж світились як "інші платежі" - серед них розетка, комуналка через некст, щось ще - і усіх їх Укрсіб у підсумку успішно окешбечив.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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