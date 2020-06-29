Додано: Вів 30 чер, 2020 18:17

Друзья, подскажите, платеж на Алиэкспресс как отображается в выписке? Если пополнение телефона значится как Оплата послуг в Інтернет, то цей платіж відображений як Інші витрати.

Що я не так зробив?

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