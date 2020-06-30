скорiш за все буде. Я багато чого платив ними, там у кожного торговця свiй МСС. Але в переважнiй бiльшостi Укрсiб кешбек платить по liqpay-оплатах
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:03
скорiш за все буде. Я багато чого платив ними, там у кожного торговця свiй МСС. Але в переважнiй бiльшостi Укрсiб кешбек платить по liqpay-оплатах
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Друзья, подскажите, платеж на Алиэкспресс как отображается в выписке? Если пополнение телефона значится как Оплата послуг в Інтернет, то цей платіж відображений як Інші витрати.
Що я не так зробив?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:27
99,999% что всё будет ок.
Бывали когда-то приколы, что терминалы на сайте изипей были настроены как "наземные", - но думаю, что тут не тот случай.
У Али кстати тоже куча терминалов, и они их тасуют.
Это какая-то "альфа-версия" разбивки на категории платежей ("товары", "услуги", "другое"), имхо, на эту "классификацию" можно не смотреть
Украина - богатая страна!
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:33
А не пам'ятаєте який був статус у виписці у Вас при оплаті лікпеєм - інтернет платежі чи 'інші платежі'?
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:34
1finanсier этот статус ниначто не влияет
Кешбечные карты!
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:38
Зараз вже не пригадаю. Але запевняю вас на 100%, що в мене були не тільки по лікпею а й по інших тратах щонайменше з десяток оплат які теж світились як "інші платежі" - серед них розетка, комуналка через некст, щось ще - і усіх їх Укрсіб у підсумку успішно окешбечив.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:23
Уже пионер заработал. Картами можно платить в инете и магазинах (проверил лично уже остатки потратил), а с 6.07.2020 и выводить средства.
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:45
Хтозна, маю кілька акаунтів. Хіба за це мене можна банити? І чому тоді Алі Альфу без питань проковтнув?
НьюКардами здається на Алі взагалі жодного разу не платив, тому й не знаю, чим їх міг дискредитувати...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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