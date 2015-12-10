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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1005100610071008

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 970
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
184
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:33

Кто-нибудь знает-можно как-то просчитать наперёд курс блокировки при покупке на зарубежных сайтах? Я понимаю, что потом спишут по нормальному курсу, но заблокировали на Амазоне по курсу 27,27. Дичь какая-то.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:37

  DONALD написав:Дичь какая-то.

По-моему, блокируют примерно +3%.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  DONALD написав:Кто-нибудь знает-можно как-то просчитать наперёд курс блокировки при покупке на зарубежных сайтах? Я понимаю, что потом спишут по нормальному курсу, но заблокировали на Амазоне по курсу 27,27. Дичь какая-то.

Блокируют по курсу блокировки, а списывают по курсу списания, которые заранее доступны, например, в приложении. Спишут тоже не совсем по нормальному курсу, в данный момент это 27,07, в то время, как, например, по О.Карте сейчас 26,75, монобанк 26,80.

  mikos написав:По-моему, блокируют примерно +3%.

Это другой случай, когда на сайте выбираем гривны вместо оригинальной валюты. Как правило, он еще менее выгоден из-за двойной конвертации.
Востаннє редагувалось ingtrans в Сер 01 лип, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:43

  DONALD написав:Кто-нибудь знает-можно как-то просчитать наперёд курс блокировки при покупке на зарубежных сайтах? Я понимаю, что потом спишут по нормальному курсу, но заблокировали на Амазоне по курсу 27,27. Дичь какая-то.

В приложении укрсиб-онлайн меню->обмен валют->карточные
На сегодня там по доллару блокировка 27.27, списание 27.07
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