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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 11:33
Кто-нибудь знает-можно как-то просчитать наперёд курс блокировки при покупке на зарубежных сайтах? Я понимаю, что потом спишут по нормальному курсу, но заблокировали на Амазоне по курсу 27,27. Дичь какая-то.
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DONALD
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:37
DONALD написав:
Дичь какая-то.
По-моему, блокируют примерно +3%.
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mikos
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:42
DONALD написав:
Кто-нибудь знает-можно как-то просчитать наперёд курс блокировки при покупке на зарубежных сайтах? Я понимаю, что потом спишут по нормальному курсу, но заблокировали на Амазоне по курсу 27,27. Дичь какая-то.
Блокируют по курсу блокировки, а списывают по курсу списания, которые заранее доступны, например, в приложении. Спишут тоже не совсем по нормальному курсу, в данный момент это 27,07, в то время, как, например, по О.Карте сейчас 26,75, монобанк 26,80.
mikos написав:
По-моему, блокируют примерно +3%.
Это другой случай, когда на сайте выбираем гривны вместо оригинальной валюты. Как правило, он еще менее выгоден из-за двойной конвертации.
Востаннє редагувалось ingtrans
в Сер 01 лип, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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ingtrans
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:43
DONALD написав:
Кто-нибудь знает-можно как-то просчитать наперёд курс блокировки при покупке на зарубежных сайтах? Я понимаю, что потом спишут по нормальному курсу, но заблокировали на Амазоне по курсу 27,27. Дичь какая-то.
В приложении укрсиб-онлайн меню->обмен валют->карточные
На сегодня там по доллару блокировка 27.27, списание 27.07
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yevgen12
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:55
mikos
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yevgen12
Спасибо! Действительно курсы ненормальные. Что блокировка, что списание.
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DONALD
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Додано: Сер 01 лип, 2020 12:03
DONALD написав:
mikos
ingtrans
yevgen12
Спасибо! Действительно курсы ненормальные. Что блокировка, что списание.
это так по хитрому закладывается 1% за конвертацию.
Всё равно выгодно, т.к. кишмиш, на втором месте после идеи.
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Hack-Stock
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:30
ОЛХ-доставка идёт как интернет-покупка или p2p?
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jay2004
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:51
jay2004 написав:
ОЛХ-доставка идёт как интернет-покупка или p2p?
п2п
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Hack-Stock
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Додано: Сер 01 лип, 2020 14:05
MASolomko написав: Дядя Дима написав:
...смсы подключил 12-го числа но они так и не приходят,а коды вылазят в приложении.
В настройках приложения PUSH-уведомления не включены? Если да, то отключите их.
Так в том и юмор,что отключено. К примеру из каждых 10 покупок смс приходит только за 8-9-ю. Фактически вот их и нет.
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Дядя Дима
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Додано: Сер 01 лип, 2020 14:46
Дядя Дима, попробуйте передернуть и понаблюдать.
У меня стоят PUSH, когда они не работают, то приходит SMS.
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MASolomko
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