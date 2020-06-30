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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 14:56
Hack-Stock написав: jay2004 написав:
ОЛХ-доставка идёт как интернет-покупка или p2p?
п2п
prom.ua туда же
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