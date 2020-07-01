prom.ua туда же
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 14:56
prom.ua туда же
Кешбечные карты!
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:15
Фора надіслала, хто дружить..
Отримуйте у 5 разів більше балів(money)
Платіть карткою Mastercard за допомогою мобільного додатку Фора(phone)
Додайте у мобільний додаток картку Mastercard та накопичуйте у 5 разів більше балів(!)
Акція діє з 1 липня по 31 липня 2020 р.(time)
До зустрічі в Фора!(wink2)
Додано: Сер 01 лип, 2020 18:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Зміна тарифів в обслуговуванні рахунків з 01.08.2020
Джерело:
Додано: Чет 02 лип, 2020 00:27
Хех, куда вже дальше!?!?
депозити ще нижче
+50грн !
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